В новых учебниках истории полностью переписали разделы с 70-ых годов

В новых учебниках истории России полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

— Полностью переработаны, переписаны разделы "70-е», "80-е», "90-е» и «нулевые» годы. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного, — подчеркнул он.

Мединский уточнил, что работа над четырьмя томами нового учебника велась с апреля этого года.

Кроме того, по его словам, к 1 сентября 2024 года подготовят новые учебники истории и для школьников 5-9-ых классов.

— В декабре прошлого года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению было принято решение о разработке и утверждены дорожные карты по созданию единого учебника. <...> По нашей дорожной карте, к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов — с 5 по 9, — заявил политик.

В России также готовят государственные учебники по остальным предметам. Их разработают до конца 2025 года.

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Елизавета Пуншева