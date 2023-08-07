Тарифы за проезд по платным участкам трассы М-12 начнут действовать в сентябре

Тарифы за проезд по 308 км платных участков трассы М-12 начнут действовать в сентябре, сообщает ГК «Автодор».



Речь идет об участках трассы от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область), проезд по которым планируют запустить до конца этого года.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Арзамаса — 415,5 км. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2,821 тыс. рублей.

Из Москвы во Владимира — 1,399 рублей (156,5 км);

от Владимира до Арзамаса — 1,422 тыс. рублей (259 км);

объезд Балашихи на легковом автомобиле — 130 рублей (Москва — Электроугли);

маршрут от Москвы до ЦКАД — 389 рублей;

от Москвы до Орехово-Зуева — 585 рублей (65,5 км).

Правительство России предоставило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам владельцам электромобилей в 2023 году. Эксперимент стартует с 1 марта. На электромобиле можно будет бесплатно проехать в том числе по М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В списке также значатся дороги М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

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Маргарита Головатенко