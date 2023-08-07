В Чувашии ввели режим ЧС для ликвидации последствий июльского урагана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Власти соседней с Татарстаном Чувашии ввели режим чрезвычайно ситуации для ликвидации последствий града и шквалистого ветра, обрушившихся на республику 28—29 июля. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

По предварительной оценке, ущерб от урагана в социальной сфере составил около 11 млн рублей. Режим ЧС, как объяснил Олег Николаев, позволит оперативно довести деньги для восстановления пострадавших объектов.



Он также сообщил, что в Чувашии закончилась проверка действий ответственных лиц, получивших 29 июля сообщение из Центра обработки вызовов «112» и не организовавших своевременный выезд спецслужб для помощи пострадавшим при крушении маломерного судна на Волге. Погибли три человека, в том числе два ребенка.



— Все виновные будут наказаны по всей строгости закона, — заверил Олег Николаев.

Чувашия наряду с Татарстаном в последние выходные июля стала одним из семи регионов Приволжского федерального округа, пострадавших от урагана. Пострадали в ПФО почти 80 человек. В Марий Эл погибли восемь человек, в Татарстане — 14-летняя девочка.

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Татьяна Демина