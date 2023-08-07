Парки Горького и Победы в Казани временно лишатся статуса охраняемых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Никаких планов на данную территорию, кроме как сохранения статуса особо охраняемой, нет»

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани собирается отменить собственное постановление №826, утверждающее границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения «Парк Победы» и «Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького». Документ был принят еще в феврале 2009 года. Все это время он защищал участки от капитального строительства, добычи животных и еще 17 различных видов деятельности.

Как отмечают власти, оба парка не останутся без защиты — до 1 марта 2024 года Комитету внешнего благоустройства необходимо разработать и представить новые границы этих зон. Однако затем проекту придется пройти согласование. Таким образом, выполнение всех необходимых этапов бюрократической работы может привести к тому, что на обоих территориях смогут появиться различные постройки.

Напомним, действующий документ можно найти на сайте ООПТ России. Согласно нему, в границах этих двух парков запрещается:

искажения исторически сложившегося ландшафта;

возведение объектов капитального строительства без положительного заключения государственной экологической экспертизы;

движение транспорта вне дорог общего пользования;

проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, без заключения Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана;

добыча, уничтожение охотничьих и непромысловых видов животных, за исключением видов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека;

проведение рубок в выводково-гнездовой период с 1 апреля по 31 июля;

умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение, разорение гнезд, муравейников и нор диких животных;

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

нарушение условий произрастания различных видов растений и обитания животных, включенных в Красную книгу республики или являющихся редкими;

сбор цветов и лекарственных трав;

заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за исключением регулируемого сенокошения, осуществляемого с целью предотвращения зарастания лужаек древесной растительностью);

выпас скота;

заготовка новогодних елей;

организация свалок мусора и бытовых отходов;

разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;

использование земель для садоводства и огородничества;

повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников, произраставших на земельном участке до момента приобретения права собственности на данный участок;

пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных;

изменение функционального назначения земельного участка или его части, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс природной территории.

Границы парка им. Горького скриншот постановления от realnoevremya.ru

При этом имеются и три пункта того, что можно делать в границах этих особо охраняемых природных зон:

строительство зданий и сооружений, прокладка дорог и инженерно-технических коммуникаций, необходимых для обеспечения охраны, содержания и использования природной территории в соответствии с целями и задачами ее создания;

ремонт, реконструкция объектов и сооружений, дорог и инженерно-технических коммуникаций на тех земельных участках, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность;

проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией их последствий.

«Реальное время» обратилось в мэрию Казани с просьбой прокомментировать отмену постановления. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, городские власти решили разработать новый документ в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Оба объекта по-прежнему будут иметь статус особо охраняемых зон и никакой застройки в этих местах не планируется, подчеркнули там.

— Речь не идет о застройке территории или изъятии для городских нужд. Город намерен сохранить данные территории как особо охраняемые. Речь о правильном оформлении документов после того, как изменилось федеральное законодательство. Этот факт выявился в связи с обращением природоохранной прокуратуры. В связи с этим исполком планирует отменить прежнее постановление и принять новое в правильной редакции, о чем и говорится в проекте документа. Оба ООПТ будут сохранены. Никаких планов на данную территорию, кроме как сохранения статуса особо охраняемой, нет, — рассказали в мэрии Казани.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Казанские экологи не раз бились за сохранение природной территории у парка Победы

Согласно постановлению исполкома Казани от 2009 года, площадь ООПТ в границах «Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького» достигает 244,7 тысячи кв. метров, а зона «Парк Победы» — 496,1 тысячи «квадратов». Что касается второй территории, то за ее сохранение в установленных пределах уже не раз боролись местные экологи.

В прошлом году министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что одним из мест, где может быть построен новый парк аттракционов, стала территория за торговым центром «Парк Хаус» на проспекте Ямашева. Уже 18 мая мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что наиболее вероятное место для строительства — это угол возле торгового центра рядом с парком Победы. По его словам, под эти цели там можно выделить до 14 га земли.

Участок за «Парк Хаусом» как и участок возле парка Победы, как раз и являются водными объектами, которые признаны особо охраняемой природной территорией с собственной уникальной флорой и фауной.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Против размещения аттракционов на этом месте выступала завкафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова.

— Эта территория является особо охраняемой природной территорией — она в таком же статусе, как озеро Лебяжье. Еще в 2009 году вышел документ, что природно-ландшафтная часть парка Победы является ООПТ местного значения. Но ощущение такое, что этого статуса стараются не замечать. А тем временем статус ООПТ местного значения говорит о том, что здесь никакого строительства быть не должно, а тем более капительного. Напротив, эта территория предназначена для сохранения природного ландшафта, — рассказывала она «Реальному времени».

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По ее словам, эта ООПТ представляет собой целую сеть водных объектов: верхняя часть состоит из 25 озер с водно-болотными угодьями, а нижняя — это территория озера Восточное. Как отмечала Мингазова, эта экологическая система выполняет дренажную функцию для всего Ново-Савиновского района. Строительство «Парк Хауса», как и расширение мемориальной части парка Победы уже сильно сократили эту территорию. Даже несмотря на то, что через ее центр проходят ливневые канализации.

— Если засыпать эти озера, то, соответственно, вода пойдет в подвалы домов, где она уже, собственно, и имеется. Допустим, колесо обозрения. Оно тяжелое, весит много. Это как строительство дома на этой территории. Может не одного. Последствия здесь будут неблагоприятные, естественно. Туда попадают даже хозяйственно-фекальные канализации. То есть там еще имеется источник антропогенного воздействия, очень нехороший, который перерезает озера по центру. Территория сложная, с другой стороны, ценная и проблемная для застройки, — говорила эксперт.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

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Максим Кокунин