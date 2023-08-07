Верховный суд России запретил проводить УЗИ без направления врача

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России признала законным запрет проводить ультразвуковое исследование без направления лечащего врача, обратив внимание, что оно должно быть надлежащим образом оформлено. Об этом сообщает «РИА Новости».

Определение вынесено по результатам рассмотрения иска россиянки, которая в одной из государственных поликлиник получила рекомендацию специалиста пройти УЗИ. В частной клинике, куда она обратилась, чтобы пройти процедуру, ей отказались провести ультразвуковое исследование без предварительной консультации с их врачом. Там обратили внимание, что рекомендация врача из поликлиники не оформлена как направление в конкретное медучреждение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Истица расценила ситуацию как излишнее обременение, ограничивающее ее права. Однако в Верховном суде России заявили, что ее доводы несостоятельны, поскольку организацией своевременного квалифицированного обследования и лечения пациента занимается именно лечащий врач.



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Татьяна Демина