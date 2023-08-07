Отказавшуюся отапливать «милицейские дома» в Азино компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей
Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану оштрафовало на 300 тысяч рублей ООО «Теплоснабинвест». Именно эта компания год назад отказалась отапливать построенные для МВД дома у Южной трассы Казани. Причем сделала она это по сути самовольно. Тогда восемь домов по улице Азинская остались без горячей воды и тепла. Властям же города пришлось в экстренном порядке переподключать дома к другим сетям. Сама же компания сейчас не вылезает из зала судебных заседаний. Подробности — в материале издания.
Отключили дома от тепла несмотря на запрет
Заниматься делом компании ООО «Теплоснабинвест», которая принадлежит Рафаэлю Афлятунову, УФАС Татарстана начало после многочисленных жалоб за отказ в подаче теплоэнергии и горячей воды в дома №1, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 3б, 3в по ул. 2-й Азинской.
Также поводом для возбуждения дела стала обращение республиканской прокуратуры в адрес антимонопольщиков. В документе от надзорного ведомства указывалось, что ООО «Теплоснабинвест» не хочет заключать прямые договора с жильцами «милицейских домов» с ресурсоснабжающей организацией на поставку теплоснабжения. Таким образом, в УФАС Татарстана увидели признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
По информации антимонопольной службы, ООО «Теплоснабинвест» зарегистрировано в качестве юридического лица в 2017 году. Организация осуществляет деятельность, связанную с обеспечением населения тепловой энергией. Она же приобрела котельную, которая отапливала дома на Азинской. К слову, ее построили вместе с этими домами по заказу МВД по Татарстану, она была общим имуществом собственников жилья, которые обслуживаются тремя ТСЖ: «Лето», «Маяк» и «Алтай». В антимонопольном отчете говорится, что инженерные сети теплоснабжения, присоединенные к котельной и к жилым многоквартирным домам, являются взаимосвязанной составной частью единой инженерной тепловой сети. Заложена она была во время проектирования и строительства всех вышеуказанных зданий, которые не могут эксплуатироваться автономно друг от друга.
Добавим, что котельной владели как раз три этих ТСЖ и «Жилстрой», которое согласно открытым данным, аффилированное ООО «Теплоснабинвест» через учредителей и руководителей.
На протяжении долгого времени ТСЖ «Жилстрой», а затем ООО «Теплоснабинвест» поставляли в дома тепло и при этом пытались добиться такого размера оплаты энергии, в который были бы заложены затраты на обслуживание котельной и доставку тепловой энергии от котельной к жилым домам. Но сделать они этого не сумели, в дело вмешалась прокуратура Татарстана. Потом же ООО «Теплоснабинвест» отправило в исполком Казани уведомление о прекращении деятельности ресурсоснабжения по окончании отопительного сезона годов и передачи в муниципальную собственность котельной. Но в мэрии города заявили, что это невозможно по закону, да и замену найти им не представляется возможным, так как готовой альтернативы на тот момент попросту не было.
Но это не остановило компанию и она все же остановила подачу тепла и горячей воды. Как итог: в мае 2022 года жители «милицейских домов» остались без воды и тепла. В УФАС заявили, что это ущемление интересов неопределенного круга потребителей.
После этого городским властям пришлось в срочном порядке искать другую компанию, которая будет заниматься подачей тепла. Спасать замерзающих казанцев пришлось АО «Казэнерго». Дома переподключили к их сетям. После годовых разбирательств в УФАС приняли решение оштрафовать ООО «Теплоснабинвест» на 300 тысяч рублей за прекращение услуг по поставке тепла.
Как «Теплоснабинвест» отбивается сейчас отбивается в судах
В том же 2022 году против ООО «Теплоснабинвест» погрязло в судебных разбирательствах, которые идут по сей день. Год назад иск против них подала республиканская прокуратура. Надзорное ведомство как раз добивалось передачи котельной из частных рук в государственные. Прокуратура республики потребовала возврата здания котельной в российскую казну, исходя из того, что оно было построено на денежные средства Министерства внутренних дел по Татарстану. Но первое дело в Арбитражном суде Татарстана прокуратура проиграла.
Суд посчитал, что компания Рафаэля Афлятунова является в этом деле ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку на момент рассмотрения спора право собственности на котельную было зарегистрировано за вторым ответчиком — ООО «Теплоснабинвест». Но, исходя из того, что доказательств финансирования строительства спорной котельной за счет средств МВД РТ представлено не было, договор от 2000 года остался неисполненным, Росимущество указало, что котельная в реестре федеральной собственности не числится и ее содержание за счет средств российской казны противоречит правам и законным интересам РФ, а трехлетний срок исковой давности истек, так как ООО «Теплоснабинвест» владеет котельной с июня 2018 года.
Но прокуратура республики останавливаться не стала и подала апелляцию в 11 Арбитражный апелляционный суд, но там тоже встали на сторону «Теплоснабинвест». Аналогичное решение вынесли и в Арбитражном суде Поволжского округа.
К слову, и «Теплоснабинвест» подал в суд на УФАС Татарстана. Компания пытается оспорить наложенный на них штраф. Но пока безрезультатно. Разбирательства начались в мае этого года, однако решения по эту делу нет. Следующее заседание между сторонами пройдет в этом августе.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым