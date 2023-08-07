Отказавшуюся отапливать «милицейские дома» в Азино компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану оштрафовало на 300 тысяч рублей ООО «Теплоснабинвест». Именно эта компания год назад отказалась отапливать построенные для МВД дома у Южной трассы Казани. Причем сделала она это по сути самовольно. Тогда восемь домов по улице Азинская остались без горячей воды и тепла. Властям же города пришлось в экстренном порядке переподключать дома к другим сетям. Сама же компания сейчас не вылезает из зала судебных заседаний. Подробности — в материале издания.

Отключили дома от тепла несмотря на запрет

Заниматься делом компании ООО «Теплоснабинвест», которая принадлежит Рафаэлю Афлятунову, УФАС Татарстана начало после многочисленных жалоб за отказ в подаче теплоэнергии и горячей воды в дома №1, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 3б, 3в по ул. 2-й Азинской.

Также поводом для возбуждения дела стала обращение республиканской прокуратуры в адрес антимонопольщиков. В документе от надзорного ведомства указывалось, что ООО «Теплоснабинвест» не хочет заключать прямые договора с жильцами «милицейских домов» с ресурсоснабжающей организацией на поставку теплоснабжения. Таким образом, в УФАС Татарстана увидели признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

По информации антимонопольной службы, ООО «Теплоснабинвест» зарегистрировано в качестве юридического лица в 2017 году. Организация осуществляет деятельность, связанную с обеспечением населения тепловой энергией. Она же приобрела котельную, которая отапливала дома на Азинской. К слову, ее построили вместе с этими домами по заказу МВД по Татарстану, она была общим имуществом собственников жилья, которые обслуживаются тремя ТСЖ: «Лето», «Маяк» и «Алтай». В антимонопольном отчете говорится, что инженерные сети теплоснабжения, присоединенные к котельной и к жилым многоквартирным домам, являются взаимосвязанной составной частью единой инженерной тепловой сети. Заложена она была во время проектирования и строительства всех вышеуказанных зданий, которые не могут эксплуатироваться автономно друг от друга.

Добавим, что котельной владели как раз три этих ТСЖ и «Жилстрой», которое согласно открытым данным, аффилированное ООО «Теплоснабинвест» через учредителей и руководителей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На протяжении долгого времени ТСЖ «Жилстрой», а затем ООО «Теплоснабинвест» поставляли в дома тепло и при этом пытались добиться такого размера оплаты энергии, в который были бы заложены затраты на обслуживание котельной и доставку тепловой энергии от котельной к жилым домам. Но сделать они этого не сумели, в дело вмешалась прокуратура Татарстана. Потом же ООО «Теплоснабинвест» отправило в исполком Казани уведомление о прекращении деятельности ресурсоснабжения по окончании отопительного сезона годов и передачи в муниципальную собственность котельной. Но в мэрии города заявили, что это невозможно по закону, да и замену найти им не представляется возможным, так как готовой альтернативы на тот момент попросту не было.

Но это не остановило компанию и она все же остановила подачу тепла и горячей воды. Как итог: в мае 2022 года жители «милицейских домов» остались без воды и тепла. В УФАС заявили, что это ущемление интересов неопределенного круга потребителей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

После этого городским властям пришлось в срочном порядке искать другую компанию, которая будет заниматься подачей тепла. Спасать замерзающих казанцев пришлось АО «Казэнерго». Дома переподключили к их сетям. После годовых разбирательств в УФАС приняли решение оштрафовать ООО «Теплоснабинвест» на 300 тысяч рублей за прекращение услуг по поставке тепла.

Как «Теплоснабинвест» отбивается сейчас отбивается в судах

В том же 2022 году против ООО «Теплоснабинвест» погрязло в судебных разбирательствах, которые идут по сей день. Год назад иск против них подала республиканская прокуратура. Надзорное ведомство как раз добивалось передачи котельной из частных рук в государственные. Прокуратура республики потребовала возврата здания котельной в российскую казну, исходя из того, что оно было построено на денежные средства Министерства внутренних дел по Татарстану. Но первое дело в Арбитражном суде Татарстана прокуратура проиграла.

Суд посчитал, что компания Рафаэля Афлятунова является в этом деле ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку на момент рассмотрения спора право собственности на котельную было зарегистрировано за вторым ответчиком — ООО «Теплоснабинвест». Но, исходя из того, что доказательств финансирования строительства спорной котельной за счет средств МВД РТ представлено не было, договор от 2000 года остался неисполненным, Росимущество указало, что котельная в реестре федеральной собственности не числится и ее содержание за счет средств российской казны противоречит правам и законным интересам РФ, а трехлетний срок исковой давности истек, так как ООО «Теплоснабинвест» владеет котельной с июня 2018 года.

Фото: realnoevremya.ru/(архив)

Но прокуратура республики останавливаться не стала и подала апелляцию в 11 Арбитражный апелляционный суд, но там тоже встали на сторону «Теплоснабинвест». Аналогичное решение вынесли и в Арбитражном суде Поволжского округа.

К слову, и «Теплоснабинвест» подал в суд на УФАС Татарстана. Компания пытается оспорить наложенный на них штраф. Но пока безрезультатно. Разбирательства начались в мае этого года, однако решения по эту делу нет. Следующее заседание между сторонами пройдет в этом августе.

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Дарья Пинегина