Глава «Ростеха» доложил Путину, что объем производства Ту-214 к 2025 году составит 10 штук в год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прогнозируемый объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год, доложил глава Ростеха Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.



— Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов, — приводит ТАСС его слова.

Чемезов отметил, что самолет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 с 2024 года выйдет на уровень производства в 20 самолетов в год.

Сегодня Чемезов сообщил, что в 2022 году «Ростех» увеличил производство военных самолетов в два раза:

— Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолетов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике, — сказал он.



С 2027 года целевой объем производства Ту-214 должен составить 20 машин в год — такой договоренности достигли в прошлом месяце в ходе посещения Казанского авиастроительного завода. Рассчитывается, что самолет доработают до конца 2024 года.



Министр финансов России Антон Силуанов считает, что обновленный самолет ТУ-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus.

В конце июля Михаил Мишустин во время посещения предприятия одобрил программу модернизации второй очереди общей стоимостью 83,6 млрд рублей, которая даст возможность выйти на новые темпы сборки машин. Половину этой суммы — 41,8 млрд рублей — правительство страны решило выделить из Фонда национального благосостояния. К 2032 году казанцы могут построить 156 лайнеров — по крайней мере, такой прогноз представила команда ПАО «Туполев». Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко