На юге европейской части России ожидается экстремальная жара до 40—43 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В десяти регионах на юге европейской части России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара, температуры будут достигать 40—43 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жару прогнозируют в Краснодарском крае, Ставрополье, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Курской, Рязанской и Тамбовской областях.



— В Краснодарском крае прогнозируется 39—40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье — до 40—42 градуса, в Калмыкии — до 43 градусов. На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно, до 36—37 градусов, — сообщил Вильфанд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он также предупредил жителей перечисленных регионов об очень высоком ультрафиолетовом индексе, напомнив россиянам о необходимости избегать солнца в полуденные часы, носить солнечные очки, головные уборы и одежду с длинным рукавом.

Стандарт ультрафиолетового индекса, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. При показателе в 8 единиц и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.

Сегодня в Казани днем ожидается от +28 до +30 градусов. По Татарстану прогнозируется от +27 до +32 градусов. По прогнозу Гидрометцентра республики, жара сохранится в начале этой недели.

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Илина Хакимова