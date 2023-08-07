Новый учебник истории для старшеклассников будет дешевле предыдущего на 20%

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

В России новый учебник истории для 10—11-х классов будет дешевле предыдущего на 20%. Его цена составит 849 рублей, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на презентации учебника.

— Учебник дешевле на 20%, цена нового — 849 рублей. Раньше учебник у нас был с мягкой обложкой, здесь обложка твердая. Дешевле за счет того, что учебник государственный, права принадлежат государству, — заявил он.

В конце апреля Кравцов также рассказывал, что в России подготовили новый учебник истории для 11-го класса — с разделами о специальной военной операции. Его разработкой занимались председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

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Елизавета Пуншева