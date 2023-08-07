Жара в Татарстане сохранится до конца недели — ожидается до +33 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане жара без существенных осадков сохранится до конца этой недели. Гидрометцентр республики прогнозирует днем до +33 градусов.

Во вторник и среду 8 и 9 августа воздух в дневное время прогреется до +26..+32°С. Ночью в четверг, 10 августа, прогнозируется от +12 до +19 градусов, днем — от +28 до +33°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 11 и 12 августа, также ожидается жаркая погода без существенных осадков. Днем ожидается от +28 до +33 градусов.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Днем в понедельник, 7 августа, в Татарстане осадков не наблюдается. В полдень воздух прогрелся до +26..+29 градусов.



Напомним, в Татарстане до 10 августа действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Его объявили со 2 августа.



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Татьяна Демина