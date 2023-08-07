В России до конца 2025 года подготовят госучебники по всем предметам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственные учебники по всем предметам в России подготовят до конца 2025 года. Об этом заявил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

— А до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, — заявил он в ходе презентации нового учебника истории.

В июне сообщалось, что в течение следующего учебного года Минпросвещения России представит учебник географии с разделом о новых регионах. География входит в список шести предметов, для которых со следующего учебного года вводится единая федеральная программа обучения.

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Елизавета Пуншева