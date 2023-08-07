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В Татарстане среднесуточные температуры воздуха на 5—7 градусов выше многолетних значений

14:50, 07.08.2023
В Татарстане среднесуточные температуры воздуха на 5—7 градусов выше многолетних значений
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Татарстане наблюдается жаркая сухая погода — среднесуточные температуры воздуха на 5—7 градусов выше многолетних значений. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в воскресенье, 6 августа, воздух прогрелся до +29..+31°С. В ночь на понедельник температуры воздуха достигали +13...+19 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана объяснили, что республика, как и большая часть Европейской территории России, находится под влиянием обширного антициклона.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По прогнозу, жара без существенных осадков сохранится до конца этой недели. В дневное время воздух будет прогреваться до +33 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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