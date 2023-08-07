В Татарстане среднесуточные температуры воздуха на 5—7 градусов выше многолетних значений
В Татарстане наблюдается жаркая сухая погода — среднесуточные температуры воздуха на 5—7 градусов выше многолетних значений. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Днем в воскресенье, 6 августа, воздух прогрелся до +29..+31°С. В ночь на понедельник температуры воздуха достигали +13...+19 градусов.
В Гидрометцентре Татарстана объяснили, что республика, как и большая часть Европейской территории России, находится под влиянием обширного антициклона.
По прогнозу, жара без существенных осадков сохранится до конца этой недели. В дневное время воздух будет прогреваться до +33 градусов.
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