«Не все эпизоды установлены»: как буинский дом замглавы ГИСУ стал местом преступления

В суде Казани куратор строек Татарстана не сказал ни слова против обвинения во взятке

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Насколько водворение в СИЗО может подорвать здоровье замдиректора ГИСУ Татарстана Ильнара Султанова, что нашли при обыске в его доме и почему Следком считает «взятку в 86 квадратных метров» не последним эпизодом преступления? Об этом сегодня говорили в Советском райсуде Казани при избрании меры пресечения 43-летнему отцу троих детей, который последние четыре года курировал татарстанские стройки с бюджетными вложениями в десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Версия СК о взятке в 86 квадратных метров



Уголовное дело расследуется со 2 августа 2023 года. 3 августа утром в дом Ильнара Султанова в Буинске нагрянули с обыском сотрудники экономической полиции и Следкома.

В тот же день следственные действия провели на даче и в рабочем офисе чиновника, который также находится в Буинске. Султанова задержали в качестве подозреваемого. В пятницу 4 августа его доставили в Советский суд Казани, однако судья Сергей Аптулин не стал выносить решение по ходатайству об аресте, а лишь продлил срок задержания фигуранта еще на 72 часа, которые истекают сегодня.

По данным источников «Реального времени», причиной такого решения суда стали, с одной стороны, данные о здоровье и семейном положении задержанного — отца троих детей, страдающего неизлечимым заболеванием, а с другой — недостаток доказательств в пользу избрания самой суровой меры пресечения.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В пятницу же после несостоявшегося ареста Ильнара Султанова доставили в СК, где в присутствии двух адвокатов предъявили обвинение в получении взятки в виде услуг на сумму 165 тысяч рублей.

По версии силовиков, в начале июля обвиняемый потребовал от финдиректора компании ООО «СК «Премьер» осуществить поставку и укладку резинового покрытия в 86 квадратных метров — на общую сумму 165 тыс. рублей — на территории участков дома в Буинске и дачи в деревне Кульгана Буинского района. Услуги требовалось оказать за «беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ и приемки законченного строительством объекта «320 ступеней к истории» в Тетюшском районе РТ, а также за общее покровительство. Как полагают силовики, 21 июля Султанов подписал финальный акт приемки, а уже 31-го финдиректор СК «Премьер» приобрел «предмет взятки» — резиновое покрытие и частично поставил его на участок дома Султанова в Буинске.

На допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого замдиректора ГИСУ РТ от дачи показаний отказался.

К моменту задержания Султанов проработал в Главинвестстрое Татарстана на позиции зама 4 года.

Султанов: «Не намереваюсь оказывать давление на свидетелей»

В свою защиту на заседании суда обвиняемый чиновник не сказал ни слова. Прятал лицо под полотенцем и белым листом бумаги. Общаться со СМИ отказывался. Просил суд отказать следствию:

— Я не намереваюсь оказывать давление на свидетелей, скрываться от следствия и каким-либо образом препятствовать. Прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. У меня трое детей. Дочка малолетняя.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Представитель Следкома по РТ Адель Хайрутдинов сегодня против присутствия журналистов на заседании не возражал. По его мнению, все важные материалы о свидетелях были оглашены еще в пятницу, на закрытой части заседания. Против СМИ внезапно выступил представитель райпрокуратуры Денис Крылов, но председательствующий судья Сергей Аптулин постановил — оснований для «засекречивания» нет.

Следователь просил суд приобщить постановление об обыске в жилище фигуранта и выписку об изъятых там предметах (по данным источников «Реального времени», изъяты и наличные средства свыше 1 млн рублей), а также постановление о привлечении Султанова в качестве обвиняемого по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение вознаграждения за незаконные действия с вымогательством предмета взятки).

В свою очередь, адвокат Камиль Даишев заявил: скрываться от следствия его клиент не намерен, поэтому сегодня сторона защиты передала органам следствия его загранпаспорт.

— Ходатайство получено, решение еще не принято, — уточнил Хайрутдинов, впрочем, на вопрос суда подтвердил — паспорт выдан.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Далее адвокат попросил приобщить к материалам дела выписку из амбулаторной карты задержанного:

— Тут указано — при прерывании амбулаторного лечения возможно развитие угрожающего состояния, — сообщил защитник и перечислил ряд угрожающих диагнозов, включая инсульт и диабетическую кому.

Оба адвоката и сам Султанов категорически возражали против реального ареста, просили о домашнем. Даишев указывал, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого полностью дублирует текст постановления о возбуждении дела и новых данных не содержит: «Проведенный обыск также никак не свидетельствует о преступлении. Изъятые денежные средства — это результат продажи дома. Но подтвердить это сейчас не можем — документы по сделке изъяты в ходе обыска». Защитник настаивал, что никаких доказательств того, что Султанов намерен чинить помехи следствию, следствие не представило.

— Дополнительные материалы не содержат никаких сведений о причастности к преступлению. О его причастности говорит только свидетель Яруллин на допросе, — заметил адвокат Ильяс Галиуллин.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Представитель следствия подтверждал: да, заявлений о давлении Султанова «пока не поступало», но настаивал на СИЗО, учитывая связи замдиректора ГИСУ Татарстана и позицию силовиков, что «в настоящее время установлены не все преступные эпизоды его деятельности».

В итоге суд санкционировал арест обвиняемого до 2 октября.

Контракты от ГИСУ на 2,5 млрд рублей

Уголовное дело возбуждалось не по заявлению взяткодателя, а по материалам оперативной разработки БЭП. В такой ситуации представитель компании-подрядчика должен был получить статус подозреваемого, однако так ли это — неизвестно. Ходатайств об избрании меры пресечения Яруллину в суд не поступало. Зато его показания стали одним из доказательств против Султанова, причем, как уверяют источники «Реального времени», Яруллин подтвердил их и на очной ставке с задержанным куратором строек.

Компания СК «Премьер» прописана в Безымянном переулке Казани, ей четыре года, директором и владелицей «Премьера» является Рамиля Яруллина. Среднесписочная численность компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», на декабрь 2022-го составляла всего 9 человек, однако выручка от продаж по итогам года составила 293,6 млн рублей. Главный вид деятельности — оптовая торговля стройматериалами и изделиями.

В активе яруллинской СК числится один бюджетный контракт 2022-го года — на строительство жилого дома в селе Алабердино Тетюшского района в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» за 3 млн рублей. Заказчиком выступает исполком Тетюшского района.

Впрочем, по данным «Реального времени», «Премьер» в 2022—2023 годах поучаствовал в освоении бюджетных средств в качестве субподрядчика по двум серьезным контрактам. Во-первых, с прошлого года занимается строительно-монтажными и иными работами на объекте «Тюбетей Тауэр» в Тетюшском районе — по соглашению с генподрядчиком ООО СК «Алтын Групп». Во-вторых, с апреля участвует в реализации мероприятий по формированию современной городской среды в тех же Тетюшах — на объекте «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой». В данном случае генподрядчиком выступает ООО «Татмелиоводострой», с которым ГИСУ РТ как заказчик в 2023-м году заключило 6 контрактов аж на 2,5 млрд рублей.

Наряду с очисткой озер и спрямлением русел рек «Татмелиоводострою» поручены работы в малых городах и исторических поселениях по всему Татарстану, в частности — благоустройство Шишкинских прудов в Елабуге и парка Молодежный в Заинске, а еще создание комфортной среды на побережье Альметьевского водохранилища и в лаишевском культурно-рекреационном кластере «Белые горы», парке экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше и спорткластере в Лениногорске. Другой контракт по той же программе, завершившийся в 2023-м, предусматривал благоустройство старой дороги в Арске, набережной Камы в Чистополе, создание каркаса общественных пространств в Бавлах и новый вид центральных улиц Кукмора. Тот же генподрядчик ведет работы на набережных и в парках Набережных Челнов, Азнакаево, Менделеевска и Лениногорска.

Строительство «Тюбетей Тауэр» realnoevremya.ru/Миляуша Кашафутдинова

Те самые «320 ступеней к истории» в Тетюшах строят в несколько этапов. В 2022-м в рамках контракта на 11,4 млн рублей «Татмелиоводострой» занимался введением второй очереди — от горы Вшиха до средней школы №1. Контракт закрыт в феврале текущего года. А в марте заключен новый — почти на 12 млн рублей — по третьей очереди тех же «ступеней».

Заметим, именно третья очередь объекта фигурирует в уголовном деле. При этом не сообщается, есть ли у силовиков подозрения о коррупционной приемке двух первых. С учетом цифры в 2,5 млрд рублей по контрактам господрядчика взятка в квадратных метрах для одного из главных кураторов бюджетных инвестиций Татарстана пока выглядит мелковато.