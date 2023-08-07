Расходы на строительство и ремонт дорог в Казани выросли более чем в четыре раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в сравнении с 2018 годом расходы на строительство и ремонт дорог увеличились более чем в четыре раза. Об этом на «деловом понедельнике» объявил мэр города Ильсур Метшин.

— Это позволяет максимально приблизиться к заветным 85%, которые в качестве цели поставил федеральный центр — иметь 85% дорог в нормативном состоянии. То есть до целевого показателя нам осталось рукой подать, — заявил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, в 2023 году в столице Татарстана на программы дорожных работ из бюджетов всех уровней выделили почти 27 млрд рублей. Из них 16,7 млрд предусмотрены на строительство и реконструкцию крупных дорог, 6,5 млрд — на ремонт улично-дорожной сети, нанесение разметки, ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, установку светофоров и освещения.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Казань на работы получила 1 млрд рублей. Еще 2,8 млрд рублей вложили в ремонт улично-дорожной сети по республиканской программе «Наш двор».



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Татьяна Демина