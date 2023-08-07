Татарстану выделили более 3 млрд рублей на создание новых мест в школах в 2023–2024 годах
Татарстан получит более 3 млрд рублей на завершение строительства школ в 2023—2024 годах, следует из распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.
- Республика получит 567,6 млн рублей на создание новых мест в городских общеобразовательных организациях: 221,3 млн рублей выделяют на 2023 год, еще 346,3 млн — на 2024-й.
- На создание новых мест в школах, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, средства выделят на остаток этого года — 49,3 млн рублей.
- Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, профинансируют как в этом году — 145,5 млн рублей, так и в следующем — 942,9 млн. Итого на эти цели Татарстан получит более 1 млрд рублей.
- На модернизацию инфраструктуры общего образования на 2023 год республика получит 1,3 млрд рублей.
Таким образом, в общей сложности республика получит более 3 млрд рублей.
По данным на конец июля, в Татарстане капремонт образовательных учреждений на сегодняшний день завершен на 80%. Недавно завершились работы на восьми объектах — в Буинском, Альметьевском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тюлячинском районах.
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