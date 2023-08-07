Почтовик-взяточник, опер-криптомиллионер и гаишник: у кого прокуроры нашли «сверхдоходы» на 50 миллионов

«Реальное время» изучило новые татарстанские иски о «раскулачивании» госслужащих

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшее время инспектору ГИБДД Казани Эдуарду Баукину и его супруге придется доказывать в суде законность источников приобретения иномарки и квартиры — всего на 10,2 млн рублей. Прокуратура города хочет забрать это имущество в казну государства, ссылаясь на расхождение в официальных доходах и расходах семьи гаишника. При этом Баукин остается сотрудником МВД, а вот наркополицейского Руслана Бурганова уже уволили «в связи с утратой доверия». Зампрокурора РТ требует взыскать с Бургановых активы на 38 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», одним из доводов иска стал ответ криптовалютной биржи.

Галиханова посадили на 6 лет, теперь требуют — верни взятку



21 июля в Приволжский суд Казани поступил иск к экс-начальнику группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустему Галиханову. Иск был направлен прокуратурой Вахитовского района по месту прописки ответчика.

В июне 2021-го Галиханова приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за получение трех взяток — всего на 1,9 млн рублей. Судом установлено: почтовик-управленец получал на свою банковскую карту в 2016—2019 годах по 10% от суммы госконтрактов за оказание содействия в их заключении поставщикам автомобильных шин, горюче-смазочных материалов и услуги по предрейсовому медосмотру водителей «Татарстан Почтасы».

Вину фигурант признавал частично, но добиться смягчения этого срока ни в апелляции, ни в кассации бывший почтовик не смог. Теперь прокуроры требуют с него — выплатить государству сумму взяток.

С учетом срока под домашним арестом и в СИЗО до вступления приговора в силу взяточник отсидел уже 4 года. Причем, по данным «Реального времени», был примерным зэком, и ему заменили колонию строгого режима исправительными работами. В настоящее время Галиханов искупает вину трудом в казанском исправцентре ФСИН на Тэцевской. И получает зарплату.

В Приволжский суд Казани поступил иск к осужденному экс-начальнику группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустему Галиханову. Ирина Плотникова/ realnoevremya.ru

Соответчиком по этому делу признан Ренат Миназов, гендиректор ООО «Клиника «Инсайт», согласно приговору, эта клиника занималась по контракту предрейсовым осмотром водителей «Татарстан Почтасы», и 5 рублей с каждого осмотра Галиханов требовал отдавать ему. Всего набежало чуть больше 1 млн рублей. Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского суда, денежных претензий к Миназову прокуратура не предъявляет — настаивает лишь на признании коррупционной сделки недействительной и ничтожной. Такими же соответчиками признаны бизнесмены Александр Фролов и Сергей Чупилин, чьи фирмы поставляли почтовикам шины и горючее. И направляли куратору поставок Галиханову 330 и 503,5 тысячи рублей соответственно.

В ходе следствия по делу силовики накладывали арест на Chevrolet Captiva обвиняемого, однако приговором эта мера была отменена. Суд не получил бесспорных доказательств приобретения иномарки на преступные доходы.

Что в карманах инспектора Баукина?

В конце августа в Приволжском райсуде намечено предварительное заседание по иску прокуратуры Казани к инспектору отдела ГИБДД по Казани и его супруге. Претензии надзорного ведомства вызвали покупки Эдуарда и Веры Баукиных в 2018—2020 годах — автомобиль Hyundai Santa Fe и квартира в Ново-Савиновском районе.

По оценке проверяющих, за квартиру новоселам пришлось выложить 8 млн рублей, иномарка 2018 года выпуска обошлась еще в 2,2 млн рублей. «А совокупный доход семьи за три предшествующих года составил лишь 4 млн рублей», — уточняет один из источников «Реального времени», знакомый с результатами проверки.

В конце августа намечено предварительное заседание по иску к инспектору отдела ГИБДД по Казани и его супруге. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Процедура контроля за доходами и расходами в отношении Баукиных проводилась спецкомиссией МВД Татарстана. Которая и выявила расхождение, попросила гаишника объясниться и в итоге поделилась материалами с надзорным ведомством. По данным «Реального времени», проверяющие из МВД пришли к выводу, что разница в доходах и расходах семьи инспектора составляет всего 1 млн рублей. Прокуроры представили в суд иные расчеты, с которыми сторона ответчиков вряд ли согласится.

Разбираться в этой истории будет судья Виктория Чибисова, в чьем производстве уже находится иск прокурора Татарстана Илдуса Нафикова к семье полковника Тараса Дорошкевича — теперь уже бывшего начальника казанского отдела полиции «Зареченский». Пенсионера МВД и его близких заподозрили в приобретении имущества на 25 млн рублей, не подтвержденных официальными доходами. Ответчики с претензиями не согласны. С мая рассмотрение этого дела приостановлено — до получения результатов назначенной судом экспертизы.

Криптомиллионы борца с наркомафией и дедушка в Азербайджане?

Тем временем в Верхнем Услоне стартовал другой процесс по так называемому «раскулачиванию». Ответчиками выступают бывший старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Татарстана Руслан Бурганов, его сестра и супруга. Истцом — первый зампрокурора республики Алексей Заика.

По делу состоялось уже два заседания. Бургановы иск не признали realnoevremya.ru

Как ранее сообщала прокуратура, проверка доходов и расходов наркополицейского показала: в период 2018—2022 годов у него появился криптовалютный счет с кругленькой суммой, эквивалентной 28,5 млн рублей. Позднее эти средства были выведены. Однако след остался, что подтвердил запрос силовиков на криптовалютную биржу «Бинанс».

Криптомиллионы оперативник в обязательную для всех госслужащих декларацию не включал. Что и стало основанием для приказа МВД о его увольнении в связи с утратой доверия. Само появление таких сумм у борца с наркомафией вызвало много вопросов, впрочем, забегая вперед, — сам Бурганов отрицает владение указанными криптоактивами.

Еще одна позиция прокурорского иска — квартира Бургановых в Зеленодольске. Ее купили в 2021 году, частично — на кредитные средства. При этом в январе 2022-го полицейский досрочно погасил 2,8 млн рублей по кредиту и в ходе проверки не смог объяснить проверяющим МВД происхождение этих миллионов. При этом в октябре 2022-го на сестру главного ответчика — Алису Бурганову зарегистрировали BMW за 6,3 млн рублей. Силовики считают: у покупательницы денег на дорогую машину не было — ее доход за 10 лет составил всего 4 млн рублей, а покупку оплачивал брат, не желавший указывать иномарку в своей декларации о доходах, расходах и имуществе. Впрочем, уже через месяц BMW, если верить документам, был продан.

Проверка доходов и расходов наркополицейского показала: у него появился криптовалютный счет с круглой суммой. realnoevremya.ru

Совокупные доходы четы Бургановых с 2017-го по конец 2021 года проверяющие оценили в сумму менее 7 млн рублей. В итоге в суд ушло заявление об изъятии в доход государства зеленодольской квартиры и взыскании денег за проданный BMW и уплывшие с криптосчета 28 млн рублей. Общая сумма исковых претензий составила 38 млн рублей.

По делу состоялось уже два заседания. Бургановы иск не признали. Их интересы представляют адвокаты из других регионов РФ — Светлана Петрова и Дмитрий Илларионов. С их помощью «Реальному времени» удалось выяснить позицию ответчиков — оба считают претензии прокуроров необоснованными.

«Мой доход и доход моей супруги позволяли приобрести все нажитое нами имущество, о чем представлены доказательства в суд. По поводу криптовалюты… Прокуратурой РТ не представлен ни один документ, подтверждающий, что я владел и пользовался криптовалютой. Все сведения основываются на предположениях и текстовом файле, полученном посредством сети Интернет. Я уверен, что суд разберется во всем», — говорится в ответе, который от имени Руслана Бурганова «Реальному времени» направила его адвокат.

Такую же позицию в деле занимает сестра главного ответчика Алиса Бурганова, которая не просто защищается в суде от иска. «На данный момент мною подана жалоба в Генпрокуратуру РФ на незаконные действия прокуратуры РТ», — поясняет она.

Один из источников «Реального времени» уверяет — на суде прокурорам попеняли на то, что им неизвестна юрисдикция биржи «Бинанс», по поводу которой сейчас идут разбирательства за океаном. Другой источник сообщает — в подтверждении доводов сестры Бурганова на стадии проверки представлялась информация — якобы миллионы на BMW ей дал близкий знакомый, который в свою очередь получил эти деньги у приезжего из Азербайджана, а тот — от дедушки, проживающего за пределами РФ. В общем, цепочка довольно длинная, а полномочий по проверке доходов и расходов иностранных граждан у силовиков и судов России нет. Впрочем, по данной категории дел доказывать законность источников приобретений обязаны ответчики, и не одними словами, — не раз подчеркивали татарстанские прокуроры.

В свою очередь адвокат Илларионов говорит, что информация об «азербайджанском следе» уже устарела — в суд представлены доказательства о наличии доходов на покупку иномарки у самой ответчицы.

По искам к Баукиным, Галиханову и Бургановым общий размер претензий составляет 50 млн рублей.