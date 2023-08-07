На восстановление дорожного освещения в поселках Казани потратят более 40 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На восстановление дорожного освещения в поселках Казани в 2023 году потратят более 40 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



— В этом году благодаря поддержке раиса Татарстана продолжается реализация программы восстановления дорожного освещения в поселках Казани. В рамках нее запланировано смонтировать более 1 400 светодиодных энергосберегающих светильников в 41 жилом массиве города на сумму более 40 млн рублей, — сообщил он.

Работы на сегодняшний день выполнены на 30%. Новое освещение появилось в жилых массивах Борисково, Отары, Старое Победилово и других.

В марте гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков рассказывал, что для решения проблемы с недостаточным освещением казанских поселков требуется 155 млн рублей. В прошлом году в 33 поселках установили 1 467 светильников. Объем финансирования работ превысил 43 млн рублей.



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Татьяна Демина