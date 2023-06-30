Итоги дня: перенос авиасалона МАКС, рост курсов валют, повышение окладов российских военных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 30 июня:
- Председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» единогласно переизбран раис Татарстана Рустам Минниханов. На должность гендиректора общества утвердили Рафината Яруллина.
- Президент России Владимир Путин предложил предоставлять кредитные каникулы для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. Он также выступил с инициативой увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет.
- В аэропорту Кишинева произошла стрельба, из-за чего приостановили все рейсы. Погибли пограничник и сотрудник службы безопасности. Стрелявшего 43-летнего гражданина Таджикистана задержали. Возбуждено уголовное дело о терроризме.
- Во время работ на недействующем наземном резервуаре на предприятии «Елховнефть» в селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана произошло возгорание. Погибли двое рабочих. По данному факту возбудили уголовное дело. «Татнефть» создала специальную комиссию для расследования обстоятельств и причин гибели рабочих.
- За неделю курс доллара вырос на 4,85 рубля. Утром 30 июня он поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Евро вырос на 1,09 рубля — до 96,19 рубля. Юань поднимался на 10 копеек — до 12,16 рубля.
- В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении пилота, повредившего при приземлении в сентябре 2022 года самолет Cessna-172S в аэропорту «Бегишево». Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба — свыше 3,5 млн рублей.
- С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 72 случая кори. Среди зараженных 32 ребенка. За 6 лет в регионе также выявили 17 случаев лихорадки денге и 9 случаев малярии.
- Приложение для онлайн-знакомств Tinder перестало работать в России и пропало из магазинов приложений Play Market и AppStore. После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил сформировать «рейтинг самых одиноких регионов» и создать федеральный проект по борьбе с одиночеством в составе национального проекта «Демография».
- Арбитражный суд Татарстана вновь перенес рассмотрение дела о сносе недостроенных VIP-апартаментов рядом с казанским мостом «Миллениум». Причина — отсутствие на суде представителя АО «Кварт», которому принадлежат здания.
- Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Компания направляла на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие прошлого года рекордные 1,2 трлн рублей.
- Международный авиационно-космический салон МАКС в 2023 году не состоится. Он пройдет в 2024 и 2025 годах. Место проведения останется тем же — Жуковский в Московской области.
- Татарстан впервые стал лидером по размеру застрахованных на условиях господдержки посевных площадей — 305 тыс. га за январь — май 2023 года. Это в семь раз выше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего за 5 месяцев по России застраховали 2,5 млн га посевов.
- Александр Степанов назначен главным тренером «Барса». Контракт со специалистом рассчитан на один сезон.
- Эдуард Сафонов покинул должность спортивного директора казанского «Рубина» «по состоянию здоровья». В этой должности он работал с января 2023 года. Его место занял Константин Дзюба.
- В Казани прошло заседание совета директоров ТНХИ-Х. Его посвятили внедрению аддитивных технологий в промышленности. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Российская трехсторонняя комиссия поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Она же одобрила продление нерабочих дней на майские праздники — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
- Председателем совета директоров ПАО «КАМАЗ» переизбран гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Члены СД приняли к сведению информацию об исполнении бизнес-плана компании за 5 месяцев 2023 года.
- Акционеры ПАО «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2022 год на повторном годовом собрании. Компания выплатит за прошлый год 67,28 рубля на акцию с учетом уже выплаченных 39,57 рубля на акцию.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ликвидирует подконтрольную ему медиагруппу «Патриот». В нее входят издания РИА ФАН, «Невские новости» и «Экономика сегодня». Всех сотрудников увольняют.
Ключевые события 492-го дня специальной военной операции на Украине:
- Оклады российских военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств увеличатся с 1 октября. Они вырастут на 10,5%.
- ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. На Донецком направлении отражены пять украинских атак. За сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и самоходная гаубица «Гвоздика».
- На Краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в направлении Кузьмино (ЛНР). У н. п. Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
- На Южно-Донецком направлении около Времевского выступа отражена атака мотопехотной роты ВСУ в направлении Старомайорского (ДНР). На Запорожском направлении пресечена попытка украинских вооруженных сил провести разведку боем, уничтожена их диверсионно-разведывательная группа у Работино в Запорожской области.
- На Купянском направлении отражены две атаки подразделений ВСУ около Новоселовского (ЛНР). Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияТехнологииЭкономикаБанкиПромышленностьАгропромСпорт
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