В «Татнефти» одобрили финальные дивиденды за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Акционеры ПАО «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2022 год на повторном годовом собрании. В общей сложности компания выплатит за прошлый год 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 рубля на акцию.

За IV квартал 2022 года владельцы обыкновенных и привилегированных акций получат 27,71 руб. за одну ценную бумагу. Дивидендная доходность — около 5,5%.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2023 года. Для их получения необходимо приобрести ценные бумаги до 7 июля.

Напомним, годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть» должно было состояться еще 16 июня. Но его пришлось перенести из-за отсутствия кворума.

В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также выросла добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов