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Аэропорт Кишинева приостановил все рейсы из-за стрельбы

18:15, 30.06.2023

В аэропорту Кишинева произошла стрельба. Как информирует RT, в результате инцидента воздушная гавань приостановила все рейсы.

Отмечается, что в результате инцидента погиб пограничник. Людей эвакуировали. Количество пострадавших и причины инцидента уточняются.

Год назад в Мексике произошел похожий случай. Сообщалось о перестрелке в аэропорту курортного города Канкун.

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Айрат Назипов
Происшествия

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