Аэропорт Кишинева приостановил все рейсы из-за стрельбы
В аэропорту Кишинева произошла стрельба. Как информирует RT, в результате инцидента воздушная гавань приостановила все рейсы.
Отмечается, что в результате инцидента погиб пограничник. Людей эвакуировали. Количество пострадавших и причины инцидента уточняются.
Год назад в Мексике произошел похожий случай. Сообщалось о перестрелке в аэропорту курортного города Канкун.
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