«Газпром» решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, об этом говорится в сообщении компании.



За первое полугодие прошлого года группа выплатила рекордные промежуточные 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей). Зампред правления компании Фамил Садыгов отмечал, что акционерам обеспечили сверхприбыль, направив на дивиденды на 115 миллиардов больше уровня, предусмотренного дивполитикой.

На этом основании совет директоров решил «сохранить совокупные выплаты за 2022 год на уровне промежуточных дивидендов за первое полугодие».

Экспорт компании на европейском направлении продемонстрировал резкое снижение после февраля 2022 года — на фоне отказа Европы от российского газа, санкций Запада, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях.

В мае совет директоров компании «Газпром» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. За это решение проголосовали 10 избранных членов Совета директоров компании.

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Маргарита Головатенко