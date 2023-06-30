Председателем Совета директоров КАМАЗа переизбран Сергей Чемезов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» переизбран гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Решение принято на очередном заседании совета директоров предприятия.



Члены Совета директоров приняли к сведению информацию об исполнении бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за первые пять месяцев 2023 года. Сформированы комитеты Совета директоров по бюджету и аудиту и по кадрам и вознаграждениям.



В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, члены совета директоров Михаил Бройтман, Сергей Скворцов, Анатолий Сердюков, глава профсоюза КАМАЗа Ильдар Шамилов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие руководители.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» единогласно переизбран Рустам Минниханов. Гендиректором общества утвержден Рафинат Яруллин.



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Маргарита Головатенко