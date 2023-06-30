Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» единогласно переизбран Рустам Минниханов, решение принято на очередных выборах председателя СД.

«Татнефтехиминвест-холдинг» также утвердил гендиректора общества. Им избран Рафинат Яруллин.

Совет директоров акционерного общества «Татнефтехиминвест-холдинг» решил не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год. Решение по итогам заседания было принято единогласно. Чистую прибыль в размере 1,2 миллиарда рублей направят на развитие акционерного общества.



На заседании 30 мая совет директоров компании обсуждал вопросы об очистке воздуха от вредных веществ на промышленных предприятиях и устранение неприятных запахов на очистных сооружениях и КНС; автоматизацию сбора состояния систем для цифровизации нефтегазовой отрасли; импортозамещение российского флота ГРП.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Луиза Игнатьева