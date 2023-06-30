Авиасалон МАКС перенесли на следующий год

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Щипанов

Международный авиасалон МАКС не состоится в этом году, его перенесли на 2024 год, об этом сообщили организаторы.



— Проведение Международного авиационно-космического салона (#МАКС) вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время продолжается работа с участниками и экспонентами, в том числе и с компаниями, представляющими дружественные страны.

— Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остается неизменным — город Жуковский Московской области, — уточняют организаторы.

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 подписали соглашения на сумму в 265 млрд рублей. Татарстан представил на авиасалоне большую экспозицию, где были показаны достижения 18 предприятий республики, включая Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» и Казанский вертолетный завод. Подробности — в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова