В Татарстане произошел пожар на недействующем наземном резервуаре в Заинском районе

В селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана произошел пожар в пустом резервуаре для нефтепродуктов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Как сообщили источники «Реального времени», в СК решается вопрос о возбуждении дела о взрыве.

Сообщение о происшествии в товарном парке поступило в 10.21. Происходило горение на площади 2 кв. м недействующего наземного резервуара, находящегося на реконструкции. На тушение подали подан 1 ствол ГПС-600, работало 1 звено ГДЗС. В 11.01 горение полностью ликвидировали.

В МЧС отметили, что в инциденте есть пострадавшие. По информации СК, во время работ погибли двое рабочих.

Это не первая трагедия в Татарстане на нефтяном резервуаре. В 2019 году на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» во время очистных работ внутри нефтяного резервуара произошел взрыв. Чтобы потушить пожар и извлечь тела двух мертвых рабочих спасателям понадобилось 12 часов. Позднее внутри резервуара нашли 13 окурков от сигарет, а Альметьевский горсуд назвал курение рабочих одной из главных версий ЧП и наказал ответственных за безопасность условными сроками. Однако Верховный суд РТ назвал приговор незаконным, частично согласившись с защитой — в этой истории еще много темных пятен. Почему Верховный суд Татарстана отменил обвинительный приговор по делу сгоревших «чистильщиков» нефтяного резервуара, рассказывало «Реальное время».

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Маргарита Головатенко