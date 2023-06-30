В Госдуме предложили составить рейтинг «одиноких» регионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме предложили сформировать «рейтинг самых одиноких регионов», чтобы в дальнейшем создать отдельный федеральный проект по борьбе с одиночеством в составе национального проекта «Демография». С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), сообщает ТАСС.



Он упомянул уход из России приложения для онлайн-знакомств Tinder и назвал это «небольшой потерей», поскольку на базе российских платформ существуют аналогичные сервисы:

— На смену Tinder должен прийти федеральный проект по борьбе с одиночеством. Речь не только о сервисах знакомств. Проблема одиночества в России стоит очень остро: по опросам, одинокими чувствуют себя более 60 млн россиян. Такой проект я предложил запустить Татьяне Голиковой. На старте нужно составить рейтинг самых одиноких регионов страны.

Владислав Даванков считает, что в этих регионах России в дальнейшем следует в пилотном режиме запустить досуговые площадки для различных возрастов, создать как региональные, так и муниципальные программы поддержки одиноких людей.

Также, по его мнению, необходимо стимулировать развитие цифровых сервисов знакомств. Условием для их господдержки может стать интеграция с основными государственными информационными системами для фиксации количества браков, которые заключены благодаря работе таких приложений. Конечная цель федерального проекта — кратное снижение числа одиноких граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 30 июня приложение для онлайн-знакомств Tinder перестало работать в России. Оно пропало из магазинов приложений Play Market и App Store.



Глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что форумы, которые организуются и проводятся ее агентством, — это «Tinder здорового человека». По ее мнению, это правильная альтернатива приложению для знакомств.



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Маргарита Головатенко