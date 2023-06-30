В Татарстане будут судить пилота — он повредил самолет при посадке в аэропорту Бегишево

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Центрального МСУТ СКР

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении пилота, который повредил самолет Cessna-172S в Тукаевском районе Татарстана. Его обвиняют по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— По версии следствия, вечером 20 сентября 2022 года экипаж в составе пилота-инструктора и пилота-курсанта на легкомоторном самолете, выполняя учебно-летную практику, при заходе на посадку в аэропорт Бегишево не выпустил шасси, что привело к повреждению самолета при приземлении. В результате чего причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, уголовное дело было направлено в Тукаевский районный суд республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в результате инцидента никто не пострадал. Самолет оперативно эвакуировали со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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Айрат Назипов