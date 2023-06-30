Арбитражный суд Татарстана вновь отложил рассмотрение дела по «мавзолеям Зиганшина»

Фото: realnoevremya.ru / Карина Аброськина

Арбитражный суд Татарстана перенес рассмотрение дела о сносе недостроенных VIP-апартаментов рядом с мостом «Миллениум». Причиной стало отсутствие на суде представителя АО «Кварт», которому принадлежат здания, сообщает корреспондент «Реального времени».

Заметим, что это уже второй перенос в этом деле. Первое судебное разбирательство по поводу недостроев прошло 1 июня. Тогда же компания АО «Камско-Волжское резинотехники «Кварт» попросила отложить процесс на сегодня, 30 июня. Однако в назначенное судом время представители организации не пришли.

В итоге следующее заседание пройдет только в конце июля, 26-го числа. Добавим, что, в отличие от «Кварта», в зале суда был представитель казанского исполкома, который выступает в этом деле в качестве истца. Мэрия города требует от компании в течение трех месяцев снести все восемь недостроев, которые там есть. Власти считают, что объекты построены без разрешительных документов, об этом они заявляли на прошлом заседании. Ко всему прочему истец требует с «Кварта» 25 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления в законную силу и до его фактического исполнения, другими словами, пока здания полностью не снесут.



Фото:realnoevremya.ru / Карина Аброськина

Напомним, что бенефициаром АО «Кварт» является Тимур Зайнутдинов, зять Равиля Зиганшина — его ПСО «Казань» начинало строить эти коттеджи больше 10 лет назад. Затем здания перешли к «Кварту». Заселять в элитные апартаменты должны были высоких гостей, приехавших на Универсиаду в столицу Татарстана. Апарт-отели не открыли ни к Универсиаде, ни к последующему чемпионату мира по футболу.

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Артур Казанцев