В России могут увеличить максимальный размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми

Президент России Владимир Путин предложил Кабмину подумать над возможностью увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что изменения не затронут недвижимость на территории Москвы, Санкт-Петербурга. Также нововведения не будут действовать в Московской и Ленинградской областях.

Президент призвал распространить программу на жилые помещения площадью более 60 кв. м — до 9 млн рублей, общей площадью более 80 кв. м — до 12 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доклада по данной теме Владимир Путин ждет до 1 сентября 2023 года.

В начале июля «Реальное время» писало, что за первые пять месяцев в Росреестр Татарстана поступило почти 20 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки. В большинстве случаев за сутки регистрируется ипотека по документам, поданным в электронном виде при взаимодействии с банками. Так, например, за январь — май было зарегистрировано порядка 13,6 тысячи таких ипотек, в том числе по программе льготного ипотечного кредитования — 2,8 тысячи.

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Айрат Назипов