Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года, согласно данным Московской биржи.
Курс доллара на 9.31 мск демонстрировал рост на 95 копеек — до 88,52 рубля.
Евро рос на 1,09 рубля — до 96,19 рубля. Юань поднимался на 10 копеек — до 12,16 рубля.
В начале валютных торгов в понедельник, 26 июня, на Мосбирже курс доллара превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, курс евро преодолел отметку в 95 рублей с 25 апреля, курс юаня впервые с 7 апреля превысил 12 рублей.
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