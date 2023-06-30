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Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года

09:45, 30.06.2023
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года, согласно данным Московской биржи.

Курс доллара на 9.31 мск демонстрировал рост на 95 копеек — до 88,52 рубля.

Евро рос на 1,09 рубля — до 96,19 рубля. Юань поднимался на 10 копеек — до 12,16 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В начале валютных торгов в понедельник, 26 июня, на Мосбирже курс доллара превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, курс евро преодолел отметку в 95 рублей с 25 апреля, курс юаня впервые с 7 апреля превысил 12 рублей.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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