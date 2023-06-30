«Готовое изделие за 6 дней вместо 60, производительность вырастает в 25 раз!»

Как ученые федеральных технологических вузов страны убеждали промышленников переходить на 3D-печать металла

«Будущее аддитивных технологий уже наступило — в космос была запущена первая ракета, собранная из двигателей и деталей, напечатанных на 3D-притере. Отсюда вопрос к промышленникам-оппонентам: если ракеты научились делать за два месяца, какой будет наша конкурентоспособность в перспективе?» — призвал задуматься над внедрением аддитивных технологий помощник раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов. Большая аудитория татарстанских топ-менеджеров слушала на заседании совета директоров ТНХИ-Х, насколько продвинулись в нашей стране европейские инновации в производстве деталей. Отраслевой интегратор технологий в стране представил первые установки по селективному лазерному сплавлению и мобильный ремонтный комплекс, рассказали и о заделе республики. Впрочем, серьезный разговор на эту тему состоится на всероссийском лидер-форуме по аддитивным технологиям ГК «Росатом», который пройдет в конце ноября в Казани.



Аддитивные технологии сначала прописались на КАМАЗе



Июньское заседание совета директоров ТНХИ-Х было полностью посвящено внедрению аддитивных технологий в промышленности. «Пропустить» или «отпроситься» с этого заседания было невозможно, как раз на этот день были назначены выборы председателя совета директоров и утверждение гендиректора холдинга. Поэтому полный зал руководителей крупных промышленных предприятий слушал о российских достижениях. Сегодня многим еще трудно поверить, что можно напечатать на принтере двигатели или лопасти для авиатехники. Четверым заявленным в повестке докладчикам предстояло убедить, что у аддитивных технологий есть перспективы в стране.

Общую картину развития этого сегмента представила исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова. По ее словам, еще до 2022 года спрос на эти технологии в мире стагнировал, но с этого года начался ощутимый подъем в области машиностроения и производства товаров народного потребления. Объем потребления к 2024 году оценивается в 25,5 млрд долларов.

— К 2030 году рынок вырастет до 72,5 млрд долларов, — сообщила она, ссылаясь на аналитические данные Wohlers Associates.

Общую картину развития этого сегмента представила исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий Ольга Оспенникова. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/ rais.tatarstan.ru

По данным организации, сейчас лидирующие позиции на рынке занимают такие западные компании, как Stratasys SLN Solutions, но постепенно их начинает замещать китайский бизнес. За счет этого прирост рынка составит 700 млн долларов, полагает она, опираясь на мировых экспертов. «Произошло перераспределение рынка, на арену выходит Китай. Наиболее востребованный сегмент — это печать металла», — заметила она и добавила, что если в 2021 году эти технологии широко применяли в мировой авиации и космосе, то к 2022 году произошло смещение тренда в сторону автопрома и гражданской продукции.

В России, наоборот, аддитивные технологии используют лишь в ОПК. «Серьезный рост в авиации и двигателестроении. Уклон идет в сторону ОПК. Немного в судостроении и нефтегазовой отрасли», — констатировала Оспенникова. По ее мнению, еще пять лет назад эти технологии находились в зачаточном состоянии, а теперь 126 предприятий в стране обладают серьезными компетенциями по всем составляющим аддитивных технологий. В Татарстане аддитивные технологии прописались на КАМАЗе, который подписал соглашение с «Росатомом», заметила докладчица. Толчком к их продвижению стало подписание соглашения с машиностроительным кластером РТ.

По мнению спикера, в Татарстане необходимо создать центр аддитивных технологий, так как здесь разноплановая структура промышленности. «СИБУР активно их внедряет, вносит вклад в развитие центров аддитивных технологий. Надо плотно работать с предприятиями региона», — считает Оспенникова.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/ rais.tatarstan.ru

«Там, где поддерживают, развиваются хорошо и оперативно»

Отраслевым интегратором по продвижению этих технологий в стране является дочерняя структура «Росатома». ООО «Русатом-Аддитивные технологии» подписало соглашение с правительством России, согласовав дорожную карту развития. Гендиректор компании Илья Кавелашвили представил новое российское оборудование, разработанное компанией для внедрения инноваций, включая создание продукции с применением аддитивных технологий и использованием 3D-принтеров.

— В этом году будут сданы две селективные установки по селективному лазерному сплавлению. Одна из них имеет поле построения детали 300 мм на 300 мм, другая — 600 мм на 600 мм. Запущено в производство семь промышленных установок. Сдача в следующем году, — сообщил он.

В качестве примера привел сопловой аппарат, который был изготовлен на селективной установке. «Вместо полугода конструктор получил изделие за 2 недели. Если бы его изготавливали в старом исполнении, то потребовалось бы 8 месяцев, а стоил бы он 2 млн рублей. Теперь изготавливается за 1,5 месяца и стоит 500 тысяч рублей», — подчеркнул Кавелашвили. Показал на слайдах новую установку — электронно-лучевую наплавку.

Аддитивные технологии получают большое распространение в ремонте. «Русатом» представил МАРПАК — комплекс для ремонта изделий. По словам представителя компании, деталь, которая подлежит ремонту, можно распечатать на месте. «Такой мобильный комплекс сделали и отправили в зону СВО. С его помощью проведен ремонт 100 единиц военной техники», — сообщил он.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/ rais.tatarstan.ru

Спикер уверен, что аддитивные технологии могут пробить дорогу в производство, если есть поддержка первого лица: «Там, где глава корпорации, главный конструктор или технолог поддерживают, там развиваются хорошо и оперативно».

Помощник раиса Альберт Гильмутдинов сообщил, что свой задел в этой области есть у Татарстана. Так, КНИТУ-КАИ собирается запустить в сотрудничестве с «Росатомом» два проекта, они находятся на финальной стадии подписании. Первый — это разработка плазмотрона, сердце технологий нового поколения. Устройство предназначено для плазменной обработки порошков, из которых выпускается 3D-модель. Второй — установка для производства порошков из разных металлов, из которых впоследствии печатается деталь.

— Пять-шесть лет назад я был на заводе Siemens в Финляндии, где как раз стоит цех аддитивных технологий. Уже тогда у них были не две-три машины, а десятки — ими был укомплектован полный цеховой зал, — рассказал спикер.

По его словам, отечественные установки позволяют выпускать «готовое изделие за 6 дней вместо 60, производительность вырастает в 25 раз — это факт».

Но у промышленников до сих пор есть стереотип: аддитивные технологии — это интересно и дорого. «Ясно, что аддитивные технологии не заменят все, но из них есть нарастающие ниши применения. Будущее аддитивных технологий уже наступило — 29 марта этого года в космос была запущена первая ракета, собранная из двигателей и деталей, напечатанных на 3D-притере. Отсюда вопрос к промышленникам-оппонентам: если ракеты научились делать за два месяца, какой будет наша конкурентоспособность в перспективе?» — задал риторический вопрос Гильмутдинов.

Раис Татарстана заявил, что республике нужно подготовиться к лидер-форуму по аддитивным технологиям в Казани: «Мы должны наши площадки подготовить, чтобы в Татарстане создать эти центры компетенций».

В рамках заседания Рустама Минниханова избрали председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», гендиректором холдинга утвердили Рафината Яруллина.