Российская трехсторонняя комиссия поддержала идею о «длинных» выходных в новогодние и майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники. Также ее участники положительно высказались о продлении выходных на майские праздники, сообщает пресс-служба правительства.

Таким образом, дни отдыха в 2024 году будут следующими:

с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года;

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;

12 июня;

с 3 по 4 ноября;

с 29 по 31 декабря.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отмечается, что перенос выходных дней направлен на создание условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период.

В начале апреля депутаты Госдумы разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Увеличить отдых в начале последнего месяца весны предлагалось за счет сокращения новогодних каникул. В конце того же месяца депутат Светлана Бессараб выступила против переноса выходных дней с января на май.



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Айрат Назипов