Стрельбу с двумя погибшими в аэропорту столицы Молдавии устроил гражданин Таджикистана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стрельбу в аэропорту Кишинева, где погибли два человека, открыл 43-летний гражданин Таджикистана. Об этом сообщил молдавский премьер-министр Дорин Речан, пишет RT.

Он сообщил, что мужчине запретили въезд в страну по соображениям безопасности. Предполагаемый злоумышленник выхватил пистолет у сотрудника пограничной полиции, после чего его застрелил. Также был убит сотрудник службы безопасности аэропорта.

Еще один из пассажиров получил ранение. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Отмечается, что стрелявший также был ранен. Его удалось задержать. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме.

Несколько часов назад в аэропорту Кишинева произошла стрельба. В результате инцидента воздушная гавань приостановила все рейсы.

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Айрат Назипов