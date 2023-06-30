В России перестал работать Tinder

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приложение для онлайн-знакомств Tinder перестало работать в России и пропало из магазинов приложений Play Market и AppStore.



Если пользователь не удалил приложение, он не сможет воспользоваться его основным функционалом и «свайпать» анкеты. Программа уведомит об ошибке, пользователя попросят зайти позднее.

До этого в компании Match Group, владеющей Tinder, сообщили о прекращении деятельности в России с 30 июня. Указывалось, что с этой даты перестанут автоматически продлеваться платные подписки в России. Пользователи смогут вернуть средства за ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки через специальную форму на сайте.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае VK объявил о разработке собственного приложения для знакомств, которое должно заменить покидающий Россию Tinder. Стоит отметить, что в настоящее время у социальной сети «ВКонтакте» уже имеется сервис «VK Знакомства», который появился еще в ноябре 2021 года. Он открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, таких как «Здоровье», «Погода», «Звонки» и др.

Сложно ли создать онлайн-сервис для знакомств и сколько для этого надо денег, обсуждали с Юрием Зарубиным, основателем приложения для знакомств, созданного в 2021 году в Иннополисе, в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко