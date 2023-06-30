В Татарстане возбудили дело по факту гибели рабочих на пожаре на недействующем наземном резервуаре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочих во время работ на недействующем наземном резервуаре на территории ПАО «Татнефть» НГДУ «Елховнефть» в селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана. Рабочие 1976 и 1987 годов рождения погибли в результате возгорания.



Дело возбудили по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

Сообщение о происшествии в товарном парке поступило в 10.21. Происходило горение на площади 2 кв. м недействующего наземного резервуара, находящегося на реконструкции. На тушение подали подан 1 ствол ГПС-600, работало 1 звено ГДЗС. В 11.01 горение полностью ликвидировали.

Это не первая трагедия в Татарстане на нефтяном резервуаре. В 2019 году на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» во время очистных работ внутри нефтяного резервуара произошел взрыв. Чтобы потушить пожар и извлечь тела двух мертвых рабочих спасателям понадобилось 12 часов. Позднее внутри резервуара нашли 13 бычков от сигарет, а Альметьевский горсуд назвал курение рабочих одной из главных версий ЧП и наказал ответственных за безопасность условными сроками. Однако Верховный суд РТ назвал приговор незаконным, частично согласившись с защитой — в этой истории еще много темных пятен. Почему Верховный суд Татарстана отменил обвинительный приговор по делу сгоревших «чистильщиков» нефтяного резервуара, рассказывало «Реальное время».



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Маргарита Головатенко