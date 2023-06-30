Оклады военнослужащих вырастут с 1 октября на 10,5%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Оклады российских военнослужащих и сотрудников ряда других силовых ведомств увеличатся с 1 октября на 10,5%, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

С 1 октября 2023 года повышаются в 1,105 раза размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а еще по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

На 10,5% вырастут оклады по должностям и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

МВД поручено учитывать постановление при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

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Маргарита Головатенко