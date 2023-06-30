Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы на время отпуска по уходу за ребенком

Президент России Владимир Путин предложил предоставлять кредитные каникулы для родителей на период отпуска по уходу за ребенком. С такой идеей он обратился к правительству, сообщает пресс-служба Кремля.

— Рассмотреть вопросы о предоставлении заемщику — родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотечного жилищного кредита (займа) в части, касающейся приостановления исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшения размера платежей (предоставление «кредитных каникул») на период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком, — говорится в тексте.

Правительство должно предоставить главе государства доклад по этой теме до 1 сентября нынешнего года.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В конце марта сообщалось, что российские банки предоставили участникам спецоперации и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей. Например, за февраль банки реструктурировали 54,8 тысячи кредитов физлиц на 26,7 млрд рублей, а также 1,8 тысячи кредитов субъектов МСП на 48,7 млрд рублей.



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Айрат Назипов