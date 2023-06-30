Татарстан впервые стал лидером по размеру застрахованных посевных площадей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Татарстан впервые стал лидером по размеру застрахованных на условиях господдержки посевных площадей. За 5 месяцев 2023 года республика обеспечила защитой почти 305 тыс. га посевов, что в семь раз выше к уровню аналогичного периода 2022 года, когда он был равен 45 тыс. га, такие данные приводит Национальный союз агростраховщиков (НСА).



Больше всего посевов застраховали регионы Приволжского федерального округа — 722 тыс. га посевных площадей. Это более чем в 2 раза превышает прошлогодние показатели на ту же дату (330 тыс. га).

Наряду с Татарстаном лидирующие позиции заняли Омская и Самарская области, в которых было застраховано 303 тыс. га посевов и 167 тыс. га соответственно.

Всего за пять месяцев по России застраховали 2 млн 504 тыс. га посевов. На долю десяти лидирующих регионов пришлось 1 млн 592 тыс. га.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В этом году в Татарстане из пострадавших в майские заморозки 30 тысяч гектаров посевов пересеивали 22,5 тыс. га. В среднем по республике за май выпало лишь 20 мм осадков, или половина от среднемноголетних значений.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко