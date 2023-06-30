Александр Степанов назначен главным тренером «Барса»

Александр Степанов назначен главным тренером «Барса», контракт со специалистом рассчитан на один сезон, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Также тренерский штаб пополнит Александр Трофимов, возглавлявший в прошлом сезоне команду НМХЛ «Тамбов». Тренер Алексей Ермолаев и тренер вратарей Алмаз Якупов продолжат работу в штабе «Барса».

— Очень рад приглашению в Татарстан, я возвращаюсь родной клуб. Моя жена из Казани, двое сыновей родились там — еду практически к себе домой. Для меня работа главным тренером в ВХЛ — это шаг вперед, — прокомментировал Степанов.

Тренер отметил, что почти всю карьеру играл под руководством Зинэтулы Билялетдинова, и знает его требования.

— Взаимодействие команд системы должно помочь молодым ребятам лучше подготовиться к игре на высшем уровне, — сказал он.

Назначение на пост главного тренера ХК «Барс» Александра Степанова ознаменует возвращение в Казань тех людей, которые вместе с наставником «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым добились побед в середине нулевых годов. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает о том, как Степанов стал «татарином».

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Маргарита Головатенко