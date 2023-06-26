Итоги дня: перенос ввода МСЗ в Татарстане, продление запрета на продажу нефти, борьба с «парковым вандализмом»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 июня:
- Спецслужбы России разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня, сообщил глава МИД страны Сергей Лавров и заверил, что ситуация с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не осложнит отношения с партнерами. Он также уточнил, что предложение разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа поступило российскому лидеру Владимиру Путину от президента Белоруссии Александра Лукашенко утром 24 июня.
- Уголовное дело, возбужденное в ФСБ в отношении Евгения Пригожина об организации мятежа не прекращено, расследование продолжается, сообщили СМИ со ссылкой на источник в Генпрокуратуре России. В Кремле же после достижения договоренности с главой ЧВК «Вагнер» анонсировали прекращение дела.
- В Московской области, Москве и Воронежской области отменили режим контртеррористической операции, введенный в минувшие выходные. В Национальном антитеррористическом комитете заверили, что в Московском регионе обстановка стабильная.
- При раисе Татарстана создан Совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики. В него вошли 23 человека, в том числе главы некоторых региональных ведомств. Возглавляет совет раис республики Рустам Минниханов.
- Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Поставки отечественной нефти и нефтепродуктов запрещаются, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного Западом.
- Клиентов банков, сдавших биометрию, начали уведомлять о переносе данных в Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). По импорту госсистема может получить 75 млн образцов. Банки должны передать данные из своих систем в государственную до 30 сентября 2023 года, а за 30 дней до передачи данных уведомить клиента.
- Сабантуй в Казани, который состоялся 24 июня, посетили сотни тысяч человек. На главную площадку в поселке Мирный пришло 110 тысяч гостей, на казанский ипподром — свыше 75 тысяч. В Дербышках и на озере Лебяжьем побывали десятки тысяч гостей.
- В Тюлячинском районе Татарстана погибло 90 пчелосемей. Пасечники пока не знают, от чего конкретно умерли насекомые, но предполагают, что они отравились пестицидами во время обработки полей. Детали — в материале «Реального времени».
- Татарстан получит на лекарства для льготников 48,7 млн рублей. Всего на эти цели правительство России направит регионам дополнительные 1,5 млрд рублей.
- В 2023 году в Казани в благоустройство восьми общественных пространств вложат 1,445 млрд рублей. Шесть из них реализуются по федеральному проекту «Формирование современной городской среды». Завершен пока лишь один объект — установлена стела «Город трудовой доблести» у Северного вокзала.
- Ввод в строй мусоросжигательного завода под Казанью могут перенести во второй раз: вместо ранее заявленного конца 2024-го — еще на год вперед. Минприроды России опубликовало проект постановления правительства страны. Общее отставание от первоначальных планов составит 3 года.
- В Казани прошло заседание секции республиканского августовского совещания работников образования и науки «Доступность дошкольного образования и воспитания в условиях введения Федеральной образовательной программы». Обсуждение всех тем было неразрывно связано с работой воспитателей. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане на этой неделе потеплеет до +28 градусов, временами возможны дожди. Во вторник и среду Татарстан расположится в поле повышенного атмосферного давления. Ночью ожидается от +5 до +13 градусов. Днем 27 июня потеплеет до +21—26 °С, а 28 июня — до +23—28 °С.
- Мировой спрос на нефть вырастет до 110 миллионов баррелей в день к 2045 году, считает генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс. По его прогнозу, через 20 лет на нефть по-прежнему будет приходиться 29% энергетического баланса.
- Су-27 перехватили над акваторией Черного моря самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, приближавшиеся к границам России. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты развернулись обратно.
- Мэр Казани Ильсур Метшин предложил увеличить количество камер в общественных пространствах из-за «паркового вандализма». «В этом году он особенно заметно присутствует в общественных пространствах города. Порча и кража имущества происходят регулярно и становятся печальной повседневностью», — заявил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.
- «Ак Барс» проведет первый домашний матч сезона 2023/24 в Казани 4 сентября. Он сыграет с челябинским «Трактором». Первый матч сезона для «Ак Барса» пройдет в Москве 1 сентября — казанцы встретятся с ЦСКА.
- Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий решил уйти в отставку. На этой должности он проработал 11 лет.
Ключевые события 488-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне спецоперации. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и о выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.
- В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью Вооруженные силы страны нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
- ВСУ продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Купянском направлении поражена украинская живая сила и техника у Новомлынска и Тимковки в Харьковской области и у Артемовка (ЛНР).
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы «Мста-Б». У Ивановки в ДНР ликвидирован узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
- Около Новояковлевки в Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной, и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 19 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьМедицинаИнфраструктураЭкономикаПромышленностьАгропром
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