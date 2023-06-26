Сабантуй в казанском Мирном посетили свыше 110 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сабантуй в Казани посетили сотни тысяч людей, в частности на площадку в поселке Мирный пришло 110 тысяч гостей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

— На казанском ипподроме было свыше 75 тысяч наших гостей. На площадке Мирного собралось свыше 110 тысяч гостей. В Дербышках, на озере Лебяжье — десятки тысяч наших жителей, гостей столицы, — сказал он.

Никаких нарушений и чрезвычайных ситуаций на площадках празднования Сабантуя в Казани не произошло.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сабантуй в Казани прошел в прошлую субботу, 24 июня. В Березовой роще поселка Мирный, которая стала главной праздничной площадкой, почетными гостями стали члены делегации правительства Якутии. В этом году Сабантую попробовали придать больше национально-культурной аутентичности и самобытности, избавив его от элементов развлекательного шоу. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина