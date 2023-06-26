Татарстан получит на лекарства для льготников 48,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Татарстан получит на лекарства для льготников 48,7 млн рублей, всего на эти цели правительство направит еще 1,5 млрд рублей, такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.



— Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, — сказал он на совещании с вице-премьерами 26 июня.

Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.



Всего в 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 48,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В этом году право частично или полностью получать набор социальных услуг (НСУ) сохранили за собой более 95 тысяч жителей Казани. Они получают ежемесячную денежную выплату. НСУ включает в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд в пригородных электричках и так далее. Размер ежемесячной денежной выплаты будет зависеть от выбора тех или иных социальных услуг.



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Маргарита Головатенко