Татарстан получит на лекарства для льготников 48,7 млн рублей
Татарстан получит на лекарства для льготников 48,7 млн рублей, всего на эти цели правительство направит еще 1,5 млрд рублей, такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.
— Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, — сказал он на совещании с вице-премьерами 26 июня.
Социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.
Всего в 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 48,2 млрд рублей.
В этом году право частично или полностью получать набор социальных услуг (НСУ) сохранили за собой более 95 тысяч жителей Казани. Они получают ежемесячную денежную выплату. НСУ включает в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд в пригородных электричках и так далее. Размер ежемесячной денежной выплаты будет зависеть от выбора тех или иных социальных услуг.
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