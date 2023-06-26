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Казанский «Ак Барс» в первом домашнем матче нового сезона сыграет с «Трактором»

13:05, 26.06.2023
Казанский «Ак Барс» в первом домашнем матче нового сезона сыграет с «Трактором»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Ак Барс» проведет первый домашний матч сезона 2023/2024 в столице Татарстана 4 сентября. Он сыграет с челябинским «Трактором», сообщает пресс-служба казанского хоккейного клуба.

Первый матч сезона для «Ак Барса» пройдет в Москве. Казанский клуб 1 сентября сыграет с ЦСКА.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова добрался до финала чемпионата России по хоккею. Казанский клуб занял второе место.

Зинэтул Билялетдинов продолжит тренировать «Ак Барс». Новое соглашение c главным тренером рассчитано до конца сезона-2023/24.

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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