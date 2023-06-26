Лавров: в России разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня

Спецслужбы России уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня. Об этом сообщил глава МИД страны Сергей Лавров в интервью RT.

Он добавил, что ситуация с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не осложнит отношения с партнерами:

— С партнерами и друзьями — нет, [не осложнит], со всеми остальными — мне абсолютно все равно, если честно. Отношения с нами со стороны коллективного Запада по его инициативе разрушены. Этих отношений нет, поэтому одним эпизодом больше, одним меньше, я не вижу большой разницы.

Сергей Лавров рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил утром 24 июня российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа. По его словам, если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

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Маргарита Головатенко