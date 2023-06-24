Песков: уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, он уйдет в Белоруссию. Гарантом выступает Владимир Путин.

— Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России, — сказал Песков.

Генпрокуратура России сегодня сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. Глава ведомства Игорь Краснов также сделал доклад президенту в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий.

После переговоров с президентов Белоруссии Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что разворачивает колонны ЧВК «Вагнер» и уходит в обратном направлении, в полевые лагеря.



— Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану, — сообщил он.

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