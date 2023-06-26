Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск в зоне СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и о выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

Также командующий группировкой доложил Сергею Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для «Западной» группировки войск.

На совещании с командованием группировки Шойгу «отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки».

— Командующему и командирам «Западной» группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения, — подчеркнули в Минобороны.

Также министр обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава.



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Илина Хакимова