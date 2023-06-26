Президент России продлил до 31 декабря действие экономических мер в топливно-энергетической сфере

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере.

Мера введена «в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть действовал с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

Российские власти регулярно предупреждали, что попытки Запада установить потолок цен на российские нефтепродукты не останутся без ответа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно ориентированных партнеров, или сократит добычу.

Кроме того, Владимир Путин отмечал, что страна будет искать других более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

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Маргарита Головатенко