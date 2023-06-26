«Пока не ясно, кто будет ответственен за это» — в Татарстане продолжают гибнуть пчелы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Тюлячинском районе Татарстана погибло 90 пчелосемей, рассказал «Реальному времени» пчеловод Алексей Домолазов. Местные пасечники пока не знают, от чего конкретно умерли насекомые, но предполагают, что они отравились пестицидами во время обработки полей. Детали — в материале «Реального времени».

«Летные пчелы почти все погибли»

Как рассказал пасечник, инцидент произошел 18 июня в деревне Тактамыш. Пчелы начали погибать после обработки рапсовых полей пестицидами. Домолазов говорит, что об орошении полей заранее не предупреждали. Известили пчеловодов об этом в тот же день.

— Даже если бы нас заранее предупредили, то ничего сделать нельзя было, пчелы же — это не крупная скотина, которую закрыть можно. В общем было 90 пчелосемей, из них в живых осталось очень мало, летные пчелы почти все погибли. К нам приезжали из администрации района, представители из РОО «Пчеловоды Татарстана», они помогли нам отправить пчел на экспертизу. В администрации района пока ничего не говорят, лишь пообещали разобраться в ситуации, — поделился Алексей Домолазов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Собеседник «Реального времени» добавил, что пока неизвестно, какая именно компания проводила обработку полей. Понятно это будет после того, как придут результаты экспертизы. Как говорит Домолазов, не ясно, кто будет ответственен за это. Пасечник подчеркнул, что без результатов экспертизы установить виновных не представляется возможным.

— Пчелы умирали у нас и в 2019 году, но гибель была небольшая, и мы особого значения этому не придавали. В этот раз произошел массовый помор насекомых, по всей деревне. В прошлый раз пчелы погибли после отравления пестицидами. Сейчас же мы хотим разобраться в произошедшем, чтобы такого больше не повторялось, — прокомментировал Домолазов.

Пчеловоды уже готовы идти в суд

Как сообщили в РОО «Пчеловоды Татарстана», трое пострадавших пчеловодов уже выразили желание обратиться с исковым заявлением в суд за возмещением нанесенного материального ущерба. Общее число пострадавших в деревне Тактамыш намного больше. Многие владельцы пчелосемей молчат. В соседней деревне Абди готовы обратиться в суд еще семь пчеловодов, там также пострадало около 100 пчелосемей.

«Реальное время» писало, что пчеловод из Татарстана Нурулла Закиров стал первым пасечником в республике, который выиграл суд за гибель пчел. Пасечник смог отсудить компенсацию у СХП «Северный» владельца ГК «Вамин» Минтимера Мингазова. Закиров должен получить от агрофирмы более 400 тысяч рублей. Отметим, что произошло это впервые за последние 10 лет.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

История с отравление пчел Нуруллы Закирова тянется с 2022 года. Именно тогда история с массовой гибелью насекомых стала резонансной. В первый раз мор пчел произошел в 2021 году, тогда погибли 80—90% пчелосемей, повторная массовая гибель насекомых случилась как раз в прошлом году. После проведения экспертизы в Москве стало ясно, что пчелы пасечника погибли именно из-за отравляющих веществ. В суде же удалось доказать, что СХП «Северный» нарушило правила оповещения. К тому же при обработке полей было использовано вещество, которое не было заявлено заранее.

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Артур Казанцев