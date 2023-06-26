В Татарстане на этой неделе потеплеет до +28 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане начала меняться погода. По прогнозу Гидрометцентра республики, на этой неделе потеплеет до +28 градусов, временами возможны дожди.

Сегодня, 26 июня, большая часть Татарстана находится под влиянием юго-восточной периферии антициклона с теплой и сухой погодой. Исключение — крайние восточные районы республики, в которых погода формируется тыловой частью уходящего за Урал циклона — там наблюдаются дожди, грозы и сильный ветер.



Во вторник и среду Татарстан расположится в поле повышенного атмосферного давления. Ночью ожидается от +5 до +13 градусов. Днем 27 июня потеплеет до +21—26°С, а 28 июня — до +23—28°С. Существенных осадков не ожидается.

Ночью в четверг, 29 июня, осадки в Татарстане маловероятны, а днем из-за близости атмосферного фронта местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температуры воздуха составят от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +22—27°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 30 июня и 1 июля, ожидаются дожди, местами с грозами и сильным ветром. Днем потеплеет до +22—28 градусов.

Напомним, на протяжении почти всего июня в Татарстане, в том числе и Казани, наблюдалась прохладная погода. В некоторые дни среднесуточные температуры опускались на 6—9°С ниже нормы. Ночами фиксировались заморозки.

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Татьяна Демина