«РТ-Инвест» просит вторую отсрочку: ввод МСЗ в Татарстане могут перенести на конец 2025 года

С его подачи Минприроды хочет без власти сдвинуть сроки сдачи еще на один год, воспользовавшись правом на последнюю отсрочку без штрафа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ввод в строй мусоросжигательного завода под Казанью переносится во второй раз: вместо ранее заявленного конца 2024-го — еще на год вперед. Минприроды России опубликовало проект постановления правительства страны: запуск «казанского» завода по переработке твердых бытовых отходов «РТ-Инвеста» не только отодвигается, но и его мощность будет снижена до 49 МВт вместо 55. Общее отставание от первоначальных планов составит три года.

Минприроды просит отодвинуть сдачу МСЗ в Татарстане

Проект постановления правительства размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов. Его разработало Минприроды России, отвечающее за реализацию инвестиционных проектов в рамках федерального проекта «Чистая страна» до 2025 года. В связи с этим вносится корректировка в схему финансирования оператора проекта, «Альтернативной генерирующей компании-2», осуществляемого через ВЭБ.РФ.

«Результатом предоставления субсидии является создание четырех объектов до 31 декабря 2024 г. общей установленной мощностью 2,8 млн тонн в год и одного объекта до 31 декабря 2025 г. установленной мощностью 0,49 млн тонн в год», — говорится в проекте постановления правительства России.



В приложении уточняется, что сроки ввода и его мощность меняются только у одного татарстанского МСЗ. Остальные четыре аналогичных завода в Подмосковье будут введены вовремя. В этой связи Минприроды России предлагает компенсировать «недополученные доходы, возникающие в связи с оплатой специальными проектными компаниями процентных платежей в декабре 2022 года и 2023 году». Публичное обсуждение проекта постановления должно завершиться 29 июня.

Сроки ввода и его мощность меняются только у одного татарстанского МСЗ. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Без штрафа еще не один год

Строительство МЗС ведется по договорам о предоставлении мощности (ДПМ ТКО), которые подразумевают возврат инвестиций в течение 15 лет с доходностью 12% годовых за счет платежей крупных промышленных потребителей. Перенос сроков ввода должен согласовываться с НП «Совет рынка». Но, как сообщили в ассоциации, они «не располагают достоверной информацией о причинах соответствующей инициативы по переносу сроков строительства одного мусоросжигательного завода на конец 2025 года».



Там напомнили, что инвестор «РТ-Инвест» (входит в ГК «Ростех») ранее уже воспользовался однократным правом на перенос даты начала поставки мощности с сохранением срока окупаемости, когда перенес ввод с конца 2022 года на декабрь 2024 года. Такое право компания получила в рамках контрсанкционных мер.

При этом правила ОРЭМ и условия договоров разрешают дополнительный перенос сроков на год без штрафных санкций, но с сокращением периода поставки мощности. То есть «инвестор строительства МСЗ будет получать плату за мощность на оптовом рынке в течение 14 лет вместо 15», пояснили в ассоциации.

Алексей Песошин объяснял депутатам Госсовета, что это связано с санкциями: «Сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования. Вот с этим сложнее». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Росатом» или китайцы

Причина переносов сроков связана с невозможностью поставки от швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova. В феврале этого года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объяснял депутатам Госсовета, что это связано с санкциями: «Сделано все, что можно сделать до момента поставки оборудования. Вот с этим сложнее», — говорил он, указывая, что подготовительные работы по возведению фундамента и дороги к месту МСЗ проведены.

Теперь ведутся переговоры с альтернативными поставщиками. Одним из них может быть «Росатом», с которым заключено соглашение о намерениях по поставке основного оборудования для МСЗ. При этом стоимость «существенно увеличилась», поэтому рассматриваются «три предложения китайских инвесторов». Первоначально затраты оценивались в 20,8 млрд рублей. Оператор МСЗ «АГК-2» планировало ввести в эксплуатацию мусоросжигательный завод (МСЗ) в Татарстане к 1 декабря 2022 года. Заявленная мощность должна была составить 55 МВт. Инвестиции в проект оцениваются в 378,7 тыс. рублей на каждый КВт установленной мощности.

«РТ-Инвест» ведет строительство пяти мусоросжигательных электростанций в Подмосковье и Татарстане общей мощностью 355 МВт. Сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 185 млрд рублей. В начале июня городские власти уверяли, что строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани продолжается — в настоящее время возводятся корпуса, но остаются сложности с оборудованием.